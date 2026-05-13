США начали обследование площадки проекта TRIPP в Армении

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял команду американской инженерно-консультационной компании AECOM, которая прибыла в Армению от имени Фонда глобального партнерства в области инфраструктуры и инвестиций Государственного департамента США для начала обследования площадки проекта TRIPP.

Как передает Арменпресс со ссылкой на правительство РА, компания представила вице-премьеру основное направление работы над разрабатываемым ими технико-экономическим обоснованием и ожидаемые результаты.

Акцентировав значение инициативы TRIPP в плане укрепления мира и стабильности в регионе, вице-премьер подчеркнул важность проводимой работы и представил возможности разблокировки региональных коммуникаций, отметив большой потенциал для транзита грузов и ресурсов через территорию Республики Армения.

TRIPP — совместный армяно-американский инвестиционный проект, соглашение по которому было достигнуто 8 августа во время мирного саммита Армения-Азербайджан в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа. TRIPP также обеспечит соединение основной части Азербайджана с Нахчываном.