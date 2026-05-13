Иран пригрозил США новыми поражениями

Новые поражения на поле боя ждут США, если они не примут законные требования Ирана по урегулированию конфликта.

Об этом заявил официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талайиник.

"Если противник не примет законные и определенные требования народа Ирана в сфере дипломатии, ему следует ожидать повторения своих поражений на поле боя. Любая новая угроза, нападение или агрессия со стороны противника однозначно встретят незамедлительный, решительный и окончательный ответ, который заставит [противника] пожалеть [о своих действиях]", - приводит его слова агентство IRNA.

Реза Талайиник отметил, что народ Ирана и в будущем останется победителем этой "навязанной войны". Он указал также, что неоднократные случаи "бегства" американских кораблей из зоны конфликта являются свидетельством боеспособности иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и их готовности дать "жесткий ответ, о котором противник пожалеет".

10 мая Иран передал Пакистану ответ на американские предложения по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана неприемлемым.

Позднее агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана. Как отмечалось, условия включают окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Источник: ТАСС