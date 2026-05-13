 Иран пригрозил США новыми поражениями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран пригрозил США новыми поражениями

First News Media13:55 - Сегодня
Иран пригрозил США новыми поражениями

Новые поражения на поле боя ждут США, если они не примут законные требования Ирана по урегулированию конфликта.

Об этом заявил официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талайиник.

"Если противник не примет законные и определенные требования народа Ирана в сфере дипломатии, ему следует ожидать повторения своих поражений на поле боя. Любая новая угроза, нападение или агрессия со стороны противника однозначно встретят незамедлительный, решительный и окончательный ответ, который заставит [противника] пожалеть [о своих действиях]", - приводит его слова агентство IRNA.

Реза Талайиник отметил, что народ Ирана и в будущем останется победителем этой "навязанной войны". Он указал также, что неоднократные случаи "бегства" американских кораблей из зоны конфликта являются свидетельством боеспособности иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и их готовности дать "жесткий ответ, о котором противник пожалеет".

10 мая Иран передал Пакистану ответ на американские предложения по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана неприемлемым.

Позднее агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана. Как отмечалось, условия включают окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Источник: ТАСС

Поделиться:
119

Актуально

Мнение

Города будущего - какими им быть? WUF13 в Баку задаст новый вектор мировой ...

Общество

Завтра в ряде регионов Азербайджана начнется выплата пенсий за май

Политика

Петер Пеллегрини посетит Азербайджан с официальным визитом в июле

Мнение

Французский вояж с двойным дном: Что скрывают «мирные» рейсы в Ереван?

В мире

В Армении сообщили о новых задержаниях по обвинению в подкупе избирателей

Мадьяр отказался от использования резиденции Орбана

Иран пригрозил США новыми поражениями

В Иране назвали число погибших в конфликте с США и Израилем

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Посла Армении вызвали в МИД России

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Первый случай хантавируса во Франции

КНДР утвердила автоматический ядерный удар в случае угрозы руководству страны

Последние новости

В TƏBİB произведены назначения на высокие должности - ФОТО

Сегодня, 14:20

Участники из-за рубежа смогут присоединиться к WUF13 в гибридном формате

Сегодня, 14:15

На площадке проведения WUF13 будет осуществляться контроль за ценами на продукты питания

Сегодня, 14:12

В Армении сообщили о новых задержаниях по обвинению в подкупе избирателей

Сегодня, 14:10

Эркин Рагимов получил высокую должность в TƏBİB

Сегодня, 14:08

Завтра в ряде регионов Азербайджана начнется выплата пенсий за май

Сегодня, 14:05

Мадьяр отказался от использования резиденции Орбана

Сегодня, 14:00

Иран пригрозил США новыми поражениями

Сегодня, 13:55

Петер Пеллегрини посетит Азербайджан с официальным визитом в июле

Сегодня, 13:52

В Азербайджане по 134 адресам будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных

Сегодня, 13:43

Раскрыта зарплата Наримана Ахундзаде в американском клубе

Сегодня, 13:40

На Ясамале водителей штрафуют из-за «спрятанного» парковочного знака? - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

В Иране назвали число погибших в конфликте с США и Израилем

Сегодня, 13:33

Французский вояж с двойным дном: Что скрывают «мирные» рейсы в Ереван?

Сегодня, 13:30

Байрамов и Арагчи обсудили региональную обстановку

Сегодня, 13:10

Эльчин Эфендиев - 83: Первый день рождения без него… - ФОТО

Сегодня, 12:55

США начали обследование площадки проекта TRIPP в Армении

Сегодня, 12:52

В Сумгайыте и в двух районах на два дня отключат воду

Сегодня, 12:48

США направили военных в Украину для изучения опыта применения дронов - Хегсет

Сегодня, 12:45

В Казахстане сообщили о гибели почти 300 каспийских тюленей

Сегодня, 12:40
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40