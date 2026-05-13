В Иране назвали число погибших в конфликте с США и Израилем

Число погибших в Иране в ходе конфликта с США и Израилем составляет 3483, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 18 апреля сообщил о гибели 3468 человек в ходе боевых действий.

"Имеющиеся у нас данные по погибшим — это 3483 человека", — цитирует Керманпура иранский телеканал SNN.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Источник: РИА Новости