В Иране назвали число погибших в конфликте с США и Израилем
Число погибших в Иране в ходе конфликта с США и Израилем составляет 3483, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 18 апреля сообщил о гибели 3468 человек в ходе боевых действий.
"Имеющиеся у нас данные по погибшим — это 3483 человека", — цитирует Керманпура иранский телеканал SNN.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Источник: РИА Новости
