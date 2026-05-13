В Азербайджане по 134 адресам будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных

В целях организации продажи и забоя жертвенных животных в здоровых и комфортных условиях, в этом году в 134 пунктах по всей стране, включая Нахчыван, будут организованы услуги по продаже и забою скота.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Было отмечено, что в 76 из этих пунктов будут предложены услуги как по забою, так и по продаже, в 27 - только продажа, а в 31 пункте - исключительно услуги по забою жертвенных животных. В данных пунктах населению будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Наряду с этим, в ряде регионов по согласованию с AQTA будут установлены палатки для мобильного забоя скота, где под ветеринарным надзором обеспечат забой и продажу жертвенных животных.

Также торговыми сетями с соответствующей инфраструктурой, действующими на территории страны, в праздничные дни предусматривается доставка мяса жертвенных животных гражданам в соответствии с заказами. Подробная информация об этом будет предоставлена данными торговыми сетями.

Напомним, что 27 и 28 мая в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы.