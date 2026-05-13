В Сумгайыте и в двух районах на два дня отключат воду

В водоснабжении города Сумгайыт, а также части территорий Абшеронского и Бинагадинского районов возникнут временные перебои с утра 14 мая до полудня 16 мая.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Было отмечено, что приостановка водоснабжения связана с работами по замене аварийного участка магистрального трубопровода и установке задвижек для обеспечения более оперативного управления распределением воды.