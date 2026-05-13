В Казахстане сообщили о гибели почти 300 каспийских тюленей

First News Media12:40 - Сегодня
Количество туш погибших тюленей, найденных на побережье Каспийского моря в Казахстане, возросло до 300, сообщил директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов.

"Есть участки, куда невозможно добраться на автомобиле. Я сам передвигался на мотоцикле, объезжал территорию и считал туши — за два дня найдено 37 тюленей. Сегодня поступила информация о том, что нашли еще 20 туш на побережье в районе Токмак Каракиянского района. В общей сложности с 17 апреля обнаружено около 300 мертвых тюленей", — приводит его слова агентство Казинформ.

При этом, по мнению экоактивиста, "реальное число погибших тюленей значительно превышает 300". Основной причиной гибели животных он считает изменения в экосистеме. Также Акимжанов отметил, что информация о таких происшествиях оперативно передается уполномоченным органам и районному акимату (администрации) по специальному алгоритму, после чего организуются работы по утилизации туш.

Прошлой осенью на казахстанском побережье Каспия неоднократно находили погибших тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана, и чаек. В ноябре 2025 года в комитете рыбного хозяйства ТАСС сообщали, что причиной смерти тюленей тогда, вероятно, стали инфекционные заболевания. Случаи гибели этих животных также фиксировались на российском побережье Каспия.

Каспийский тюлень представляет собой эндемичный вид, обитающий только в акватории Каспийского моря. Его присутствие позволяет оценивать состояние морской экосистемы как оптимальное.

