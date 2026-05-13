США направили военных в Украину для изучения опыта применения дронов - Хегсет

Пентагон направил американских военнослужащих в Украину, чтобы изучить опыт ВСУ в сфере использования беспилотников.

Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет, отметив, что лично одобрил это решение.

По его словам, представители армии США уже неоднократно посещали Украину, а такие поездки позволяют перенимать боевой опыт, полученный в ходе конфликта.

Хегсет подчеркнул, что новые группы специалистов были направлены для изучения применения дронов как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Цель — оперативно интегрировать полученные знания в американские вооруженные силы, особенно в рамках развития «дронового доминирования».

В ходе обсуждений в Конгрессе он отметил, что конфликт рассматривается как важный источник практических уроков для армии США и развития современных технологий ведения боя.

Ранее сообщалось, что украинская компания F10, специализирующаяся на FPV-дронах, стала одним из финалистов американского конкурса Drone Dominance, организованного Минвойны США, и может получить контракт на поставки беспилотников.

Также Reuters писал, что на базе США в Саудовской Аравии внедрена украинская система Sky Map, используемая для защиты от дронов, которая уже применяется для противодействия атакам в регионе.