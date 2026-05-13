Раскрыта зарплата Наримана Ахундзаде в американском клубе

Стало известно, какую зарплату будет получать нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде после перехода в американский футбольный клуб Columbus Crew.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт MLS, футболист будет зарабатывать 550 тысяч долларов (935 тыс. манатов) в год «на руки» (без учета налогов). С учетом налоговых удержаний его годовой доход составляет около 633,4 тысячи долларов (около 1,08 млн манатов).

Напомним, Нариман Ахундзаде перешёл в Columbus Crew в зимнее трансферное окно, подписав контракт сроком на 3,5 года.

Читайте по теме:

Нариман Ахундзаде стал самым дорогим азербайджанским футболистом в истории

«Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде

Нариман Ахундзаде провел первую тренировку с новой командой в США – ФОТО – ВИДЕО