Президент Словакии Петер Пеллегрини посетит Азербайджан с официальным визитом в июле этого года.

Как передает Report, об этом заявил председатель Национального совета Словакии Рихард Раши на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Раши отметил, что в рамках визита в Баку ему также удалось встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подчеркнув значимость предстоящего визита словацкого лидера.

"Мы тепло приветствуем первый официальный визит президента Словацкой Республики в Азербайджан, запланированный на июль этого года", - заявил он.

Напомним, в декабре 2025 года в ходе своего визита в Словакию президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил словацкого коллегу Петера Пеллегрини с официальным визитом в Азербайджан.