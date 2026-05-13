Председатель Национального совета Словакии посетил Парк Победы - ФОТО

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши 13 мая посетила Парк Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Председатель Национального совета Словакии возложил венок к монументу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов и беспримерного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им грандиозной исторической Победы.