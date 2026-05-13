В большой геополитике случайности - редкий гость, а совпадения часто служат сигналом к глубокому анализу.

Когда визит высокопоставленного лица в европейскую столицу подозрительно совпадает по времени с активизацией тяжелой транспортной авиации по тому же маршруту, возникают вопросы, на которые официальный Париж не спешит давать прозрачных ответов.

Расследование телеканала AnewZ высветило специфическую логистическую активность между Францией и Арменией, заставив по-новому взглянуть на декларации Елисейского дворца о стремлении к стабильности на Южном Кавказе.

На фоне затянувшегося молчания официальных структур, характер этих воздушных маневров дает серьезные основания полагать, что за ширмой обычных рейсов скрывается нечто большее, чем стандартный товарооборот или гуманитарные миссии. В условиях неоконченного мирного процесса любая кулуарность в вопросах военных поставок превращается в мощный фактор недоверия, способный подорвать архитектуру региональной безопасности.

Загадки авиационной логистики

Данные трекинговых сервисов, ставшие основой для эксклюзивного материала AnewZ, фиксируют серию рейсов, связывающих французские военные объекты с ереванским аэропортом Звартноц. Само по себе авиасообщение между государствами - процедура рутинная, однако география вылетов заставляет задуматься. Тот факт, что борта берут старт не из гражданских авиахабов, а из точек, интегрированных в оборонную инфраструктуру Франции, позволяет выдвинуть обоснованное предположение о специфическом характере перевозимых грузов.

Примечательно, что журналисты-расследователи не делают безапелляционных заявлений, а лишь констатируют тот факт, что частота полетов возросла именно в период интенсификации контактов между оборонными ведомствами двух стран. Режим ограниченной публичности, в котором совершаются эти перелеты, лишь усиливает вероятность того, что в чреве самолетов находится имущество военного назначения. Когда тоннаж и частота рейсов не находят отражения в официальных сводках о гуманитарном или гражданском сотрудничестве, возникают закономерные подозрения в скрытой переброске техники, что выглядит как рискованная игра в условиях хрупкого мира. На такое же предположение наводят заявления представителей армянского руководства относительно важности укрепления обороноспособности страны через диверсификацию источников военной продукции, среди которых в качестве одного из главных поставщиков упоминается и Франция.

Хронология и факты: Логическая связь

Одним из наиболее веских косвенных аргументов в пользу версии о скрытой милитаризации служит последовательность событий. Визит Никола Пашиняна во Францию и последующие встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна с французским коллегой Себастьяном Лекорню создали политический фундамент, за которым последовала практическая реализация. Демонстрация французских бронемашин «Бастион» и подготовка к эксплуатации самоходных артиллерийских установок CAESAR, замеченных на территории Армении, хронологически коррелируют с активностью транспортной авиации.

Логическая цепочка прослеживается достаточно четко: политические договоренности в Париже - серия закрытых транспортных перелетов - и последующее подтверждение наличия современной техники в арсеналах. Предстоящее 28 мая масштабное шоу в Ереване, где планируется выставить напоказ последние закупки, в данном контексте можно воспринимать не как внутренний отчет правительства, а как попытка продемонстрировать новые военные возможности Армении при целенаправленной внешней поддержке. В этой ситуации внешняя политика Елисейского дворца, растворенная в военной логистике, фактически превращает Францию в прямого спонсора милитаристских настроений, подпитывая реваншистские круги в Армении иллюзией о том, что язык силы все еще может быть эффективным.

Геополитическая компенсация за счет Кавказа

Анализируя мотивы французской стороны, трудно избавиться от ощущения, что Париж пытается использовать Южный Кавказ как площадку для компенсации своих стратегических неудач в других регионах мира, в частности в Африке. Елисейский дворец, судя по всему, рассматривает Армению как ключевой опорный пункт, удобный инструмент для сохранения своего влияния в противовес другим глобальным игрокам. Под прикрытием риторики о «защите суверенитета» происходит форсированное перевооружение, которое маскируется под стратегическое партнерство.

Официально подтвержденные планы по поставкам систем ПВО Mistral 3, радаров, ударных вертолетов Airbus H145 и другой техники свидетельствуют о том, что Париж сознательно делает ставку на усиление военного потенциала Армении. Подобный курс фактически выводит Францию из числа конструктивных участников диалога, превращая ее в сторону, ответственную за нарушение баланса сил. Когда государство предпочитает статус поставщика оружия роли конструктивного участника региональных процессов, оно автоматически берет на себя риски, связанные с возможной эскалацией, вызванной чувством ложной защищенности у принимающей стороны.

Реальность против реваншизма

Сложившаяся ситуация вызывает обоснованные опасения, так как усиление военного компонента в период мирных переговоров - это путь, способный привести к дестабилизации. Официальный Баку неоднократно подчеркивал, что милитаризация Армении наносит прямой удар по мирной повестке. Однако действия Франции, включая скрытные авиарейсы, свидетельствуют о готовности Парижа игнорировать эти предупреждения ради собственных амбиций.

Рейсы, выявленные AnewZ, - это фактическая база для понимания реальных масштабов военно-технического сотрудничества. Использование авиационных коридоров для военных нужд и пренебрежение интересами региональной безопасности рисуют портрет страны, чьи действия направлены на поддержку одной из сторон в ущерб общей стабильности. Декорации французского «миротворчества» окончательно уступили место расчету на долгосрочное военное присутствие.

Сегодня ситуация предельно ясна. В то время как Азербайджан сосредоточен на созидательных и интеграционных проектах внутри региона, Франция и Армения, по-видимому, заняты конструированием новых угроз. Однако никакие закрытые рейсы из Парижа не изменят того факта, что судьба региона теперь определяется не в европейских кабинетах, а на земле Южного Кавказа, где мир и созидание стали безальтернативным приоритетом.