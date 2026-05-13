В Армении сообщили о новых задержаниях по обвинению в подкупе избирателей

Антикоррупционный комитет Армении сообщает о задержании некоторых лиц в связи с подкупом избирателей с целью склонить их к голосованию на предстоящих парламентских выборах за партию "Сильная Армения", возглавляемую российским предпринимателем Самвелом Карапетяном.

"Были получены фактические данные о том, что руководитель офиса общественной организации по защите национальных ценностей "По-нашему" (также основанной Карапетяном - прим. Ред.) давал взятки ряду граждан, имеющих право голоса, при условии голосования в пользу партии "Сильная Армения" в ходе парламентских выборов", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что после вступления в силу решения о назначении выборов данное лицо под видом благотворительности безвозмездно передало жителю города Еревана, являющемуся избирателем, денежную сумму на проведение медицинской операции.

Комитет сообщает о возбуждении уголовного дела, обысках и задержании ряда лиц. Точное количество задержанных сторонников партии не сообщается.

Это уже не первый случай, когда представители партии Карапетяна фигурируют в уголовных делах, связанных с подкупом избирателей.