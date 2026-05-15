Россия претендует на историческую виллу у Босфора – что решит Стамбульский суд?

20-й Стамбульский суд по гражданским искам проведет в пятницу новое заседание в рамках процесса о правах РФ как единственного собственника виллы Тарабья на берегу Босфора.

Вероятность вынесения инстанцией вердикта по делу высока, но если он не удовлетворит российскую сторону, то будет обжалован, сообщили ТАСС в адвокатском бюро Сарыибрахимоглу, которое представляет на процессе Россию.

Там напомнили, что адвокат Селим Сарыибрахимоглу на последнем заседании 30 апреля потребовал отвода судьи за процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Однако в этом ему было отказано.

Сарыибрахимоглу уже заявлял агентству, что рассчитывает на положительное завершение дела. В противном случае приговор будет обжалован в Кассации, Конституционном суде Турции и при необходимости в Европейском суде по правам человека.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года шестая судебная палата Стамбульского регионального суда отменила вердикт суда первой инстанции от 30 января того же года по делу о статусе виллы, на которую претендуют РФ, наследники сотрудника посольства Российской империи в Стамбуле Николая Исвечина (по другим данным, Свечина) и Турция. Апелляция отметила, что выносить решение по делу нельзя без исследования дипломатического статуса недвижимости, проверки подлинности наследников и иных процессуальных оснований. Дело было направлено на повторное рассмотрение в 20-й Стамбульский суд по гражданским искам, первое заседание по нему состоялось 9 декабря. 19 февраля 2026 года суд принял к рассмотрению поступивший из турецкого МИД ответ на свой запрос касательно статуса особняка. В нем говорится, что «недвижимость, являющаяся предметом иска, не имеет дипломатического статуса и вопрос о праве собственности не входит в сферу компетенции министерства».

Процесс по делу о принадлежности виллы Тарабья был инициирован в 2008 году Министерством финансов и казначейства Турции, которое подало иск об аннулировании регистрации и переоформлении права собственности, утверждая, что запись на имя Исвечина оказалась фиктивной, а недвижимость должна принадлежать казне. Ответчиками были указаны наследники Исвечина. Позднее к делу присоединились Генеральное управление фондов Турции (2015) и РФ (2018).

Сарыибрахимоглу ранее пояснял, что режим собственности в Османской империи в XIX веке не разрешал другим государствам приобретать недвижимость от своего имени, поэтому право собственности на виллу Тарабья было оформлено на сотрудника российского посольства. После смерти Исвечина в 1903 году особняк с одобрения османского султана Мехмеда V и по решению местного суда от 1912 года был передан в дипломатическое пользование России, что фактически подтвердило ее права как собственника. По мнению адвоката, дело о вилле Тарабья следует рассматривать по существу с учетом законов, действовавших в Османской империи на момент заключения оспариваемой сделки.

Источник: ТАСС