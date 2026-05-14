Полуфинальное выступление певицы JIVA на конкурсе «Евровидение-2026» - ВИДЕО

В столице Австрии продолжается второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

За право выйти в конкурсный финал, помимо Азербайджана, борются представители из следующих 14 стран - Болгария, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта, Норвегия.

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA (Джамиля Гашимова) - выступила в первой части второго полуфинала под номером 2 с песней «Just go», музыку и слова к которой написал Фуад Джавадов, автор азербайджанского текста - Нурлана Джафарова.

В завершение полуфинала по итогам голосования телезрителей будет объявлена вторая десятка финалистов, которые продолжат участие в конкурсе и вновь появятся на сцене «Евровидения-2026» в финале 16 мая.








