В Баку начинают действовать временные специальные полосы движения, введённые в связи с WUF13

В рамках транспортного обеспечения 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации ООН (WUF13) на ряде улиц и проспектов столицы организованы временные специальные полосы движения.

Как сообщили из Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), что на этих местах установлены специальные дорожные знаки 5.9 — «полоса для транспортных средств общего пользования», и с сегодняшнего дня вступают в силу временные полосы, обозначенные этим знаком.

Временные специальные полосы охватывают проспект Гейдара Алиева — шоссе Аэропорт, улицы Аббасгулу ага Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехти Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушфига.

Согласно законодательству, эти полосы имеют статус автобусных полос, и в течение срока их действия на другие транспортные средства, въезжающие сюда, будет налагаться штраф.

После окончания мероприятия знаки будут убраны, и все транспортные средства снова смогут въезжать на временно созданные полосы.