Лавров и Арагчи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и Ирана

Министры иностранных дел Ирана и России Аббас Арагчи и Сергей Лавров обсудили сотрудничество двух стран в политической, энергетической и транспортной сферах, а также в контексте региональных событий.

Об этом глава МИД Ирана написал в своем телеграм-канале.

"Отмечена важность стратегических связей между Ираном и Россией. Была предоставлена информация о текущей ситуации на фоне временного перемирия с США и Израилем", - говорится в сообщении.

Министры отметили развитие сотрудничества РФ и Ирана в рамках региональных и международных организаций.

Обе стороны подчеркнули, что БРИКС может сыграть конструктивную роль в снижении напряженности между странами региона и в обеспечении коллективной безопасности в Персидском заливе.

Стороны также обменялись мнениями о последних событиях в Западноазиатском регионе, а также о переговорах с США по ядерной программе Тегерана.

"Министр иностранных дел России подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества с Ираном, поддержал расширение экономического партнерства, в частности в сферах энергетики, в рамках транзитных коридоров и важных водных маршрутов", - говорится в сообщении.