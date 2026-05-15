«Bussi!»: JIVA превратила вирусный мем в финальный аккорд своего выступления на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

В столице Австрии продолжается второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2026.

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA - выступила в первой части второго полуфинала под номером 2 с песней «Just Go», музыку и слова к которой написал Фуад Джавадов, автор азербайджанского текста - Нурлана Джафарова.

После завершения номера певица неожиданно обратилась к зрителям со сцены словом «Bussi!», чем вызвала бурную реакцию фанатов конкурса в соцсетях. Также благодаря европейским зрителям JIVA произнесла на конкурсной сцене слово «öpürəm» (целую).

Этот момент стал отсылкой к вирусному интервью JIVA на бирюзовой дорожке конкурса в Вене. Тогда во время общения с журналистами певицу попросили сказать австрийское слово «Bussi»- популярное разговорное выражение, означающее «поцелуйчики». Видео быстро разлетелось по соцсетям и стало мемом среди поклонников «Евровидения».





Позже азербайджанская делегация даже выпустила мерч со словом «Bussi», а сама JIVA решила перенести этот уже ставший фирменным момент и на сцену «Евровидения», завершив им своё полуфинальное выступление.



