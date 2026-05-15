Сегодня на освобожденные земли Азербайджана возвращается жизнь, и этот процесс уже не остановить.

Прошло всего несколько лет, но облик Карабаха и Восточного Зангезура стремительно меняется, и там, где еще недавно царила мертвая тишина, сегодня слышны голоса детей, шум строительной техники и звуки возрождающихся городов. Азербайджан последовательно и масштабно восстанавливает эти территории, превращая их в современные, высокотехнологичные регионы.

Семьи бывших вынужденных переселенцев, десятилетиями жившие мечтой о доме, наконец возвращаются к своим родным очагам — в новые жилые комплексы и «умные» города и села. Сегодня эти земли оживают и расцветают, становясь совсем не такими, какими они предстали взору в первые дни после освобождения — разоренными и стертыми в пыль за почти 30 лет оккупации и таящими повсеместно угрозу от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Однако, чтобы оценить величие нынешнего созидания, необходимо помнить, из какого пепла поднимаются эти края.

Когда проезжаешь через возрождающиеся районы, контраст между прошлым и настоящим поражает. То, что открылось людям сразу после войны, было не просто разрушением, а какой-то противоестественной тишиной там, где десятилетиями должна была кипеть жизнь. На этих территориях война приняла форму особо затяжного, методичного и тихого уничтожения всего живого и созданного человеком. Это не были случайные попадания снарядов, это была сознательная стратегия превращения цветущего края в мертвую зону, где ничто не должно было напоминать о тех, кто жил здесь веками. В международной практике для этого существуют сухие термины, такие как урбицид или экоцид, но за ними стоят выжженные леса, оскверненные святыни и стертые с лица земли города, от которых не осталось даже фундамента. Понимание того, с чем столкнулся Азербайджан, начинается с осознания того факта, что разрушение здесь было возведено в ранг государственной политики оккупантов.

Если взглянуть на цифры, предоставленные Министерством культуры Азербайджана и международными миссиями, то масштаб культурного погрома ошеломляет. Из 67 мечетей, которые официально функционировали на этих землях до начала конфликта, полностью или частично уцелели лишь три. Остальные 64 были стерты с лица земли или, что еще страшнее, намеренно превращены в загоны для скота, чтобы нанести максимальное оскорбление религиозным чувствам азербайджанцев. Но война велась не только с религией. Всего на оккупированных территориях находилось более 700 охраняемых государством памятников истории и культуры. К моменту освобождения инспекционные группы обнаружили, что 95 процентов из них подверглись вандализму, грабежу или полной ликвидации. Исчезли не только мечети, но и древние албанские храмы, чей облик пытались искусственно изменить, чтобы фальсифицировать историю региона, были разорены уникальные курганы эпохи бронзы и средневековые кладбища. Музеи, в которых хранились десятки тысяч бесценных экспонатов, включая ковры, ювелирные изделия и древные рукописи, были тотально разграблены. Сегодня эти ценности всплывают на международных аукционах или пылятся в частных коллекциях, лишенные своей родины.

Особая трагедия развернулась в сфере экологии, где ущерб носит практически необратимый характер. Природа региона подверглась варварской эксплуатации, которую невозможно оправдать никакими военными нуждами. По данным экологических мониторингов, за годы оккупации было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Это огромная цифра, сопоставимая с территорией небольшого европейского государства. Огромный урон был нанесен уникальным заповедникам. Совсем недавно, 10 мая 2026 года, на встрече с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан, президент Ильхам Алиев прямо заявил: «Устранение последствий оккупации — это тоже очень сложный процесс. Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот Беситчай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках. В целом, 60 тысяч гектаров нашего лесного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кяльбаджарский и Лачинский районы, но есть и в Зангилане. Это и грабеж, и враждебность, и жестокость — причем совершенно беспочвенные. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными».

Эти слова подчеркивают не только масштаб экологической катастрофы, но и глубокий психологический разлом, вызванный немотивированной агрессией против самой природы.

Урбицид, или «убийство городов», стал еще одной черной страницей этой истории. Город Агдам, который называли «Хиросимой Кавказа», является наиболее наглядным примером. До войны здесь жили около 40 тысяч человек, работали заводы, театры, школы. После освобождения взору открылась пустыня из битого камня. Жилые кварталы разбирали вручную, чтобы использовать кирпич и арматуру для строительства оборонительных линий или для продажи на черном рынке стройматериалов. Аналогичная судьба постигла Физули, Джебраил и Губадлы. Инженерные сети, водопроводы, линии электропередач были вырезаны и вывезены. Это была попытка создать среду, в которую невозможно вернуться, лишить людей самой надежды на возвращение домой. Не обошли стороной и водную безопасность. Сарсангское водохранилище годами использовалось как инструмент давления. Зимой воду намеренно спускали, затапливая низинные села, а летом, в период вегетации сельхозкультур, перекрывали, обрекая азербайджанских фермеров на засуху. Загрязнение реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности превратило ее в зону экологического бедствия, где содержание тяжелых металлов в десятки раз превышает норму, уничтожая всю речную флору и фауну.

Сегодня, когда на месте руин возводятся современные школы, больницы и аэропорты, масштаб содеянного оккупантами становится еще более очевидным на фоне созидания. Восстановление 60 тысяч гектаров леса — это задача не на один год и даже не на одно десятилетие. Разминирование сотен тысяч гектаров плодородной земли, которую намеренно превратили в смертельные ловушки, требует колоссальных ресурсов.

Однако самым сложным остается преодоление последствий культуроцида — восполнение той духовной пустоты, которая образовалась на месте разрушенных памятников и оскверненных мечетей. Прошлое нельзя вернуть в первозданном виде, но его можно и нужно задокументировать, чтобы будущие поколения и международное сообщество знали истинную цену этой оккупации. Это преступление против человечности и самой Земли, которое не имеет оправданий и требует не только физического восстановления территорий, но и долгой работы по восстановлению справедливости в правовом поле. Память о разрушенных платановых рощах и стертых с лица земли городах навсегда останется в национальном коде как напоминание о том, как важно беречь мир и созидать на своей родной земле, вопреки любым попыткам ее уничтожить.