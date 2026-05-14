Стартовал второй полуфинал «Евровидения-2026» с представительницей Азербайджана – певицей JIVA – ПРЯМОЙ ЭФИР

В Вене дан старт второму полуфиналу международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

14 мая в столице Австрии на крытой арене Wiener Stadthalle стартовал второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2026». Отметим, что в Азербайджане шоу транслируется в прямом эфире телеканала ITV — комментируют конкурс Айсель Захидгызы и Азер Сулейманлы.

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» — певица JIVA — выступит в первой части второго полуфинала под номером 2 с лирической балладой «Just go». Подробно о том, как проголосовать за Азербайджан во втором полуфинале, читайте здесь.

За право выйти в конкурсный финал, помимо Азербайджана, борются представители из следующих 14 стран — Болгария, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта, Норвегия.

Отметим, что в 2026 году финалисты полуфиналов «Евровидения-2026» определяются по смешанной системе голосования — результаты формируются как за счёт голосов зрителей, так и национальных профессиональных жюри.

По итогам второго полуфинала ещё десять стран пройдут в гранд-финал конкурса, который состоится 16 мая.

