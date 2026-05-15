Госдеп назвал продуктивными переговоры делегаций Израиля и Ливана

First News Media10:10 - Сегодня
Госдепартамент США охарактеризовал как продуктивные и позитивные проходящие в Вашингтоне переговоры эмиссаров Израиля и Ливана.

Об этом сообщило со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства агентство Reuters.

По его данным, представитель Госдепартамента заявил, что первая встреча израильской и ливанской делегаций в рамках третьего раунда мирных переговоров была «продуктивной и позитивной». Он также подтвердил, что консультации продолжатся в пятницу.

Ранее телеканал LBCI со ссылкой на источники в дипведомстве США сообщил, что в четверг представители Израиля и Ливана обсудили условия продления режима прекращения огня, срок которого истекает 18 мая, а также механизм урегулирования пограничных споров. В состав делегаций входят дипломаты и военные эксперты.

Как проинформировала общеарабская газета Asharq al-Awsat («Аш-Шарк аль-Аусат»), ливанское правительство стремится заключить с Израилем соглашение о мерах безопасности, которое положит конец состоянию враждебности. Что касается мирного договора и нормализации отношений с еврейским государством, то Бейрут пока не готов пойти на такой шаг.

Встречи между сторонами проходят в Госдепартаменте при активной поддержке администрации президента США Дональда Трампа. Во время первого раунда 14 апреля удалось достичь договоренности об установлении режима прекращения огня в Ливане с 17 апреля, а по итогам второго раунда, состоявшегося 23 апреля, было объявлено о продлении перемирия еще на три недели.

Источник: ТАСС

