Эльчин Бабаев: азербайджанский опыт может стать примером для всего мира

Джамиля Суджадинова10:42 - Сегодня
В преддверии 13-го Всемирного форума по градостроительству, который в ближайшие дни пройдет в Баку, в столице Азербайджана продолжается серия тематических мероприятий, посвященных вопросам устойчивого развития, архитектуры и подготовки современных кадров.

Одним из таких мероприятий стала научная конференция, организованная совместно Бакинским государственным университетом и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев подчеркнул значимость проведения Всемирного форума по градостроительству в Азербайджане, отметив растущий международный авторитет страны.

«Всего через несколько дней Азербайджан примет очередное грандиозное международное событие. В Баку состоится 13-е мероприятие Всемирного форума по градостроительству. Это очередное яркое проявление доверия к Азербайджану и в то же время свидетельство того, насколько могущественной страной является Азербайджан», — подчеркнул он.

По словам ректора, в рамках Бакинской недели градостроительства совместно с БГУ и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре было принято решение провести научную конференцию, посвященную вопросам подготовки специалистов будущего.

«Цель состоит в объединении усилий по подготовке кадров, отвечающих требованиям сегодняшнего дня и рассчитанных на будущее, в обсуждении возможностей и согласовании деятельности в направлении координации, а также в проведении дискуссий вокруг этих вопросов», — отметил Эльчин Бабаев.

«Мы считаем, что азербайджанский опыт является примером для всего мира. В частности, в связи с грандиозными восстановительно-созидательными работами, проводимыми на наших освобожденных от оккупации территориях — в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также растущей день ото дня потребностью в кадрах в этом направлении, различные высшие учебные заведения должны объединить свои усилия и готовить кадры, соответствующие требованиям сегодняшнего дня и нашего крепнущего с каждым днем Азербайджана».

Отдельное внимание в выступлении было уделено необходимости мультидисциплинарного подхода в сфере градостроительства и подготовки кадров.

«Это касается не только архитектуры. Мы считаем, что, учитывая правовые, социальные, экологические, географические, геологические аспекты и, в особенности, различные проблемы, создаваемые крупными городами, подготовка кадров в мультидисциплинарной сфере приобретает сегодня особо важное значение», — подчеркнул он. Как отметил Эльчин Бабаев, мероприятие проходит при поддержке различных структур ООН в Азербайджане и предусматривает дальнейшее продолжение сотрудничества в данном направлении. «Мы считаем, что такие вопросы, как учет этих факторов в исследованиях и преподавательской деятельности, а также подготовка специалистов будущего, должны постоянно находиться в центре нашего внимания. И тем самым мы все вместе внесем свой вклад в развитие нашего процветающего Азербайджана».

