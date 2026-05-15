В ООН отреагировали на атаку РФ по автомобилю организации в Херсоне - ВИДЕО

В ООН осудили атаку беспилотников по автомобилю Управления по координации гуманитарных дел в Херсоне 14 мая.

Исполняющая обязанности координатора по гуманитарным вопросам для Украины Бернадетт Кастель-Голлингсворт заявила, что это второй похожий инцидент на этой неделе, и подчеркнула, что гражданское население и гуманитарные работники должны быть защищены.

«Сегодня, во время доставки жизненно важной помощи – продуктов и солнечных ламп – гражданским лицам, проживающим на «Острове», одном из наиболее пострадавших районов Херсона, четко обозначенный автомобиль Организации Объединённых Наций был серьёзно повреждён двумя ударами беспилотников. Как российские, так и украинские власти, как всегда, были заранее проинформированы об этой гуманитарной миссии. Команде удалось безопасно покинуть место происшествия», – отметила она.

Кастель-Голлингсворт выразила обеспокоенность повторяющимися случаями насилия в отношении гуманитарных работников, «которые ставят под сомнение соблюдение международного гуманитарного права». Она отметила, что с января по апрель 2026 года трое гуманитарных работников погибли, а 10 – были ранены в 56 инцидентах.

Напомним, в четверг российские беспилотники атаковали Корабельный район Херсона. В результате атаки погибла женщина, а также пострадали автомобили гуманитарной миссии ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что российские войска дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных вопросов во время их гуманитарной миссии в Херсоне. «В машине находились руководитель Управления и еще восемь сотрудников организации. К счастью, никто не пострадал. Представителей миссии эвакуировали», - отметил он.

Президент Украины также отметил, что значительное количество ракет и дронов во время атак удалось сбить, «общий процент перехвата составил более 93%».

Источник: «Корреспондент»