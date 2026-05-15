Трамп заявил, что КНР инвестирует сотни миллиардов долларов в компании США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании. Такую версию он изложил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в четверг.

Комментируя встречу председателя КНР Си Цзиньпина с большой делегацией руководителей крупнейших компаний США, американский лидер заявил, что «эти люди приехали, чтобы заключать сделки и возвращать [в США] рабочие места». «Китай намерен инвестировать сотни миллиардов долларов в [предприятия] людей, находившихся сегодня в той комнате. По этой причине они и приехали», — заявил лидер США.

Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая. В пятницу запланированы очередные переговоры лидеров США и Китая. Президента США сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Источник: ТАСС