Трамп: никто в Голливуде не смог бы сыграть Си Цзиньпина в кино

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего кандидата на роль председателя КНР Си Цзиньпина.

«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, помимо прочего, что Си Цзиньпин обладает исключительными физическими данными.

«Он высокий, очень высокий, особенно для этой страны, ведь люди здесь, как правило, немного ниже», — добавил Трамп.

