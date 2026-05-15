Пашинян требует от Карапетяна более $16 тыс. за слова об употреблении грибов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заявлении против лидера партии «Сильная Армения», российского предпринимателя Самвела Карапетяна требует денежную компенсацию в размере 6 млн драмов (около $16,2 тыс.) за высказывания о том, что он привез из Китая около тонны галлюциногенных грибов и употребляет их перед выступлениями.

«[Просим] взыскать с ответчика в пользу истца 6 млн драмов в качестве суммы за нематериальный ущерб, причиненный вследствие клеветы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте судебных актов Datalex.

Также в заявлении содержится требование к Карапетяну дать опровержение своих слов «в прямом эфире посредством видеозаписи как минимум в трех средствах массовой информации, имеющих не менее двухсот тысяч подписчиков на YouTube-канале».

«В случае невозможности совершения опровержения в указанных средствах массовой информации, осуществить его на тех же условиях посредством YouTube-канала «Strong Armenia» (канал, принадлежащий партии Карапетяна — прим. ред.)», — говорится в документе.