Конкурсные номера Румынии и Норвегии на «Евровидении-2026» оказались в центре споров о цензуре – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:17 - Сегодня
Во втором полуфинале «Евровидения-2026» в Вене обсуждения вокруг возможной цензуры отдельных номеров переросли в один из самых заметных инфоповодов конкурсной недели – в центре внимания оказались выступления представителей Румынии и Норвегии.

Наибольший резонанс вызвала постановка румынской исполнительницы Александры Кэпитанеску с песней «Choke Me». Повышенное внимание к номеру связано с тем, что сама композиция и сценический концепт отсылают к теме удушения, что ранее вызвало дискуссию о допустимости подобного содержания в рамках формата «семейного» телевизионного шоу. В фан-сообществе и части медиа ранее появились сообщения о том, что организаторы конкурса обсуждали необходимость корректировки отдельных визуальных элементов постановки, чтобы привести номер в соответствие с редакционными стандартами трансляции.

Несмотря на активные обсуждения, официальных запретов или снятия номера с конкурса не последовало — речь шла о стандартной процедуре согласования сценографии и телевизионной версии выступления, которую проходят все участники.

Похожая ситуация возникла и вокруг номера Норвегии, которую представил Йонас Ловв (Jonas Lovv) с песней «YA YA YA». По данным фан-сообщества, организаторы рекомендовали смягчить отдельные элементы постановки, которые могли выглядеть слишком агрессивно или интенсивно для телевизионного эфира. Эти корректировки также стали предметом споров среди фанатов: часть аудитории восприняла их как цензуру, тогда как другие называют это обычной практикой Европейского вещательного союза (EBU).

Отметим, что в EBU не раз подчеркивали, что подобные согласования являются стандартной частью подготовки шоу и не означают запрета на участие или вмешательства в творческий замысел артистов.

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

