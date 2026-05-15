Лавров: Запад втягивает Армению в свою орбиту

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз втягивает Армению в свою орбиту, Ереван рискует потерять все свои привилегии в рамках ЕАЭС.

«У нас отношения с Арменией существуют и эти отношения близкие, союзнические. Но в то же время непростые. Учитывая то, как Запад пытается Армению, вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС», — заявил Лавров журналистам.

