SABI в интервью 1news.az: «Азербайджан - часть меня»

Эксклюзивное интервью 1news.az с популярной российской певицей азербайджанского происхождения SABI (Сабина Мамедова – прим. ред.).

Её имя взрывает чаты, а треки залетают практически в каждый второй рилс — и всё это меньше чем за два года. Sabi (Сабина Мамедова) — россиянка с азербайджанскими корнями, которая без продюсеров и связей пробилась наверх исключительно на характере и упорстве. Хит «Я твой стресс», «Лаваш», «Базовый минимум» с Миа Бойкой, премия «Жара Music Awards 2026», ведущие места в стриминговых сервисах — и это только начало. Сегодня SABI в гостях у 1news.az.

— Вы родились в Новосибирске, у вас азербайджанские корни. Насколько это влияет на вашу жизнь, музыку и восприятие себя — и как личности, и как артистки?

— Несмотря на то, что я всю жизнь живу в Москве, я всегда помню о своей национальности, культуре и традициях. Азербайджан живёт в современном ритме, поэтому во многом мы близки друг другу. Признаюсь честно, мне кажется, что за пределами Азербайджана азербайджанцы чтут традиции даже больше, чем в Баку.

— Уверен, что в вашей семье есть связь с азербайджанской культурой и традициями? Какие из них для вас особенно важны и, возможно, сопровождают вас с детства?

— Мы всегда отмечаем Новруз — это традиционный праздник весны и обновления, который символизирует приход нового года по солнечному календарю. Через костёр уже, конечно, не прыгаем, но в детстве это была одна из самых любимых традиций: мы перепрыгивали через огонь и носили шапки к дверям, чтобы получить сладости. Это было по-настоящему весело и объединяло всех — и детей, и взрослых. Сейчас многое изменилось, но ощущение праздника, уюта и тепла всё равно остаётся. Классное было детство.

— Бывает ли у вас ощущение «двойной идентичности» — когда ты одновременно часть российской музыкальной сцены, но при этом сохраняешь связь с азербайджанскими корнями?

— У меня нет ощущения «двойной идентичности». Я не делю себя на «часть российской сцены» и «часть азербайджанской культуры» — для меня это естественно сосуществует. В детстве я шесть лет жила в Баку, и это, конечно, сильно повлияло на меня: на восприятие, ценности, отношение к традициям. Но тогда было другое время. Сейчас Баку живёт в современном ритме, и, как я сказала выше, во многом мы близки друг другу. Поэтому я не чувствую внутреннего разделения: мои корни — это часть меня, а не что-то отдельное.

— Считаете ли вы, что культурное происхождение так или иначе отражается в вашей музыке, даже если это не заложено напрямую?

— Конечно, отражается. Я работаю на российскую аудиторию, но в моих ироничных песнях всё равно чувствуется азербайджанский вайб — в настроении, интонациях, подаче. Это не что-то намеренно заложенное, а, скорее, естественная часть меня, которая проявляется в музыке. И, как показывает отклик, именно эта самобытность делает треки более живыми и близкими слушателю.

— «Я твой стресс» стал для вас заметным поворотом в целом по жизни, которая, как мне кажется, изменилась именно после этого трека на «до» и «после». Вы ожидали такого отклика от трека? Как появилась идея сделать русский кавер именно на песню SOS?

— Честно говоря, да — я ожидала такой отклик. У меня была чёткая стратегия «идеального хита»: я понимала, какие смыслы и эмоции сейчас откликаются людям. В какой-то момент я сама столкнулась с хейтом и написала строки, которые были обращены к тем, кто проходит через похожие ситуации. Мне было важно дать им ощущение поддержки, и я была уверена, что это найдёт отклик. Изначально идеи делать кавер не было. Всё получилось довольно органично: мои строки неожиданно идеально легли на музыку песни «SOS» Айгюн Кязимовой. В этот момент стало понятно, что это совпадение нельзя игнорировать — так и родилась финальная версия трека.

— Вы понимали, что оригинал связан с творчеством народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой и у слушателей будут сравнения? Какова была реакция А. Кязимовой? Было ли для вас важно её мнение?

— Я не знала, кто такая Айгюн Кязимова. Просто слышала её песню. И только потом, когда мне нужно было получить права, чтобы выпустить трек, я узнала, что она народная артистка Азербайджана. Какой была её реакция — лучше спросить у неё. Лично мы не встречались и не знакомы. Это бизнес: я купила у неё права на музыку, и она до сих пор получает процент с песни. Никто ничего бесплатно не делает.

— Как вы пришли к идее строить дальнейшую карьеру в российском шоу-бизнесе? С какими первыми сложностями вы столкнулись как азербайджанка на этом рынке? Поддержали ли вас уже ставшие знаменитыми в РФ азербайджанцы?

— Трек «Я твой стресс» был у меня не первым. До этого я выпустила ещё две песни, и музыкальную карьеру начала строить за пару месяцев до выхода этого трека. Мне просто захотелось петь, попробовать что-то новое.

Шоу-бизнес — сложная сфера, поэтому я столкнулась со многими трудностями, но дело было не в национальности. Нет, меня никто не поддерживал, и мне это было не нужно.

— Вы изначально делали ставку на яркие релизы и соцсети или вирусность случилась сама? Вы чувствуете, что вас больше узнают через вирусные треки или уже через собственный авторский стиль?

— Изначально делала ставку на яркие релизы — для меня было важно сразу привлекать внимание и выделяться. Вирусность, конечно, играет роль, но это, скорее, инструмент, а не цель сама по себе. На данный момент, как мне кажется, люди всё больше узнают меня именно по собственному авторскому стилю — по подаче, настроению и звучанию. И это для меня гораздо важнее, потому что такой отклик более устойчивый и осознанный.

— Как Sabi создаёт вирусные треки? Есть ли у вас формула создания 100% хита? Насколько для вас важен баланс между трендами и личным звучанием?

— Я закончила МГУ, у меня красный диплом магистра по криминальной психологии. Я умею понимать людей и знаю их боли в наше время. Поэтому делаю то, что они хотят слышать, но боятся признаться. Так и получается хит. У меня есть мега-хит «Базовый минимум», который слушает весь мир, и я заняла первое место в чартах разных стран. Изначально я создавала тренды, чтобы быстро стать узнаваемой. За год своей музыкальной карьеры я набрала хорошую популярность и аудиторию. Всё это время работала над своим личным звучанием, и с нового года хочется уже более серьёзно проявлять себя вокально.

— Ожидается ли в вашем репертуаре песня на азербайджанском языке? Хотели бы влиться и в азербайджанский шоу-бизнес?

— Возможно, когда-нибудь я действительно спою на азербайджанском языке. Такой вариант я для себя не исключаю, всё зависит от идеи и того, насколько она будет органично звучать в моменте. Что касается азербайджанского шоу-бизнеса — в него вливаться я бы не хотела. Я уже выстраиваю свою музыкальную траекторию в другом направлении, и мне важно оставаться в рамках того пути, который я для себя выбрала.

— Сравнительно недавно вы раскритиковали представительниц азербайджанского шоу-бизнеса за чрезмерно откровенные наряды — была ли реакция на вашу критику со стороны азербайджанских певиц? И как бы вы сами охарактеризовали свой сценический образ?

— Я сказала правду, о которой они и так знают. На правду обычно не обижаются. Реакции, вроде, не было, по крайней мере публично я её не видела. Опять же, у каждого свои границы и понимание того, что допустимо на сцене, поэтому оценивать это в общем я не берусь. Свой сценический образ я тоже не стала бы как-то отдельно характеризовать — он складывается из разных настроений и зависит от конкретного проекта, песни и подачи в моменте.

— Каким вы видите своё место в музыке через 5 лет — вы больше российский артист с азербайджанскими корнями или азербайджанский артист на российской сцене?

— Конечно же, я российский артист с азербайджанскими корнями. Я уже 19 лет живу в России, и это моя вторая родина. При этом я не люблю жёсткие рамки и определения — музыка и карьера часто развиваются непредсказуемо, и всё может меняться со временем. Но на сегодняшний день именно так я себя ощущаю и так выстраиваю свой путь.

— Если бы вам предложили выступить на крупнейшей сцене Азербайджана, вы бы согласились? Чувствуете ли вы готовность к такому шагу? А представить Азербайджан на «Евровидении» — вам в целом интересен этот конкурс?

— Конечно, я бы согласилась выступить на крупнейшей сцене Азербайджана. Я ничего не боюсь в этом смысле. Даже если бы понимала, что мне пока не хватает опыта, я бы всё равно вышла на сцену — потому что для меня важно проживать такие моменты и расти через них. Что касается готовности — я не оцениваю это как «готова или нет» в абсолютном смысле. Любая большая сцена всегда даёт новый уровень ответственности и опыта. И если говорить о «Евровидении», то сам конкурс мне в целом интересен как масштабный музыкальный формат, где артисты представляют свою страну и идею через музыку.

— Есть ли азербайджанский артист или музыкант, с которым вы мечтаете сделать совместный проект?

— Такого артиста нет. На данный момент у меня нет конкретного музыканта из Азербайджана, с которым я бы мечталась сделать совместный проект. Для меня коллаборации чаще зависят не от страны или статуса артиста, а от самой идеи, звучания и того, насколько творчески мы можем совпасть в конкретный момент.

— Что бы вы сказали молодым азербайджанцам, которые, как и вы, живут за пределами страны, но хотят строить карьеру в музыке — с чего начать и чего не бояться?

— Нельзя бояться делать шаги, даже если вы не уверены в том, что делаете это хорошо. Жизнь — очень интересная штука, и в ней нужно рисковать. Всё получится, если мы этого действительно хотим. Главное — верить в себя и не бояться ничего, в том числе осуждения со стороны.

