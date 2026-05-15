Пашинян назвал Самвела Карапетяна «безмозглым иностранным шпионом»

На предстоящих парламентских выборах в очередной раз победу одержит народ Армении.

Об этом в ходе агитационной кампании в укрупненной общине Паракар заявил лидер правящей в стране партии «Гражданский договор», премьер-министр РА Никол Пашинян, передает АрмИнфо.

По его словам, на предстоящем всенародном голосовании голос народа не будет украден, сфальсифицирован и не подвергнется деформации. Пашинян призвал собравшихся 7 июня пойти на избирательные участки и поддержать народную власть. «Чтобы ни говорили в социальных сетях и на экспертных площадках о наших достижениях за последние несколько лет, самым главным нашим достижением является установление мира, и главнейшей задачей является его сохранение», — сказал премьер-министр, добавив, что именно народ должен быть хозяином мира.

Он отметил, что сегодня установившийся мир оказался под прицелом многих политических сил, которые о нем чего только не говорят.

По его словам, возглавляемая «калужцем» (лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян — ред.) «трёхголовая» политическая сила и её окружение сегодня тратят миллионы долларов на то, чтобы привнести в политическую жизнь страны искусственно созданные проблемы и подорвать мирную повестку.

«Подобную попытку могут совершить лишь иностранные шпионы. Сегодня я официально заявляю: калужец, ты иностранный шпион. Ты сам не понимаешь, что ты делаешь…, и я говорю, что шпионы не должны получить голоса избирателей. Безмозглые, которые какими только эпитетами не называют нашу страну, не должны получить голоса», — заявил Пашинян, добавив, что трехглавая партия войны и ее амбалы не должны пройти в парламент страны.

«Нельзя отдавать голоса за безмозглых шпионов, потому что они хотят убить наш мир и нашу радость. Хочу заявить: мир и радость больше никогда не покинут Армению, поскольку народ будет хозяином этого мира», — выразил уверенность премьер-министр РА, отметив при этом, что сегодня мир, которому всего 9 месяцев, напоминает 9-месячного ребенка, которого необходимо беречь и растить.