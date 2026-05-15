Глава Бакметрополитена: «Если мы построим в этих районах метро, граждане будут пытаться попасть в центр» — ВИДЕО

Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вусал Асланов в интервью телеканалу ATV высказал интересные мысли относительно развития подземки.

Как сообщает «Qafqazinfo», В. Асланов отметил, что в нынешних условиях соединение пригородных поселков столицы с центром посредством метро считается нецелесообразным. Он подчеркнул, что шаги в этом направлении могут быть предприняты только после разветвления сети метро в центре города.

По словам председателя, метро — это такой вид транспорта, который каждый хотел бы видеть рядом со своим домом из-за его скорости, интервалов и удобства. Однако по сравнению с другими видами транспорта строительство метро является наиболее инвестиционно емким инфраструктурным объектом. При определении мест для новых станций проводится очень серьезный анализ. Существует цифровой эскиз Баку, где в программном обеспечении отражены вся транспортная инфраструктура, жилые массивы и рабочие места, а также перспективы развития.

Вусал Асланов добавил, что расширение сети метро необходимо во многих точках, но это должно происходить поэтапно. «Все перспективы развития симулируются, и на основе этого определяются места будущих станций. Здесь есть тонкий нюанс: если построить станции в таких районах, как Бинагади, Бакиханов, Гарачухур или Ени Ясамал, жители этих территорий массово устремятся в центр. Это может полностью парализовать и без того перегруженную существующую инфраструктуру в центральной части города. Поэтому первоочередная цель — разветвить сеть в центре, обеспечить несколько альтернативных направлений движения и только после этого подключать другие территории к этой сети», — сказал он.

Что касается вопросов о направлениях в сторону Хырдалана и Масазыра, председатель пояснил, что в настоящее время нет линии метро, к которой их можно было бы подсоединить. «Зеленая линия уже переполнена, и там существуют проблемы с интервалами. Фиолетовая линия пока слишком коротка, чтобы взять на себя такую нагрузку, и охватывает лишь 3 процента от общего пассажиропотока. Только после того, как Фиолетовая линия будет продлена и полностью интегрирована в центр города с созданием трех пересадочных станций, жители северных окраин (Сумгайыт, Хырдалан, Масазыр и другие поселки) смогут легко пользоваться метро, заходя через станции «Ходжасан» и «Автовокзал» и переходя на Зеленую линию через узлы пересадки для продолжения пути.