Минздрав Азербайджана обнародовал детали подготовки к WUF13

Министерство здравоохранения провело выездные осмотры медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения, в ходе встреч с руководством оценены условия, материально-техническая база и первичная подготовка персонала.

Отмечается, что этими медицинскими учреждениями являются Бакинский центр здоровья, Национальный центр офтальмологии, Центральная клиника, Liv Bona Dea, International Medical Centre (Бабекский филиал Baku Medical Plaza) и Məlhəm Hospital.

Для организации и координации работы на месте проведения мероприятия назначены координаторы.

К оказанию медицинской помощи также привлечен ряд учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB): Yeni Klinika, Kliniki Tibbi Mərkəz, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Модульная больница в Мехеммеди, Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Также из медицинских учреждений, действующих в подчинении министерства, в медицинские пункты, организованные в ходе мероприятия, при необходимости будут выделены врачи и средний медицинский персонал для оказания медицинских услуг.

В целях санитарно-гигиенического контроля предусмотрено проведение регулярных дезинфекционных работ в местах массового пребывания гостей (на площадках мероприятия и других объектах), а также совместные мониторинги в объектах общественного питания, гостиницах и ресторанах.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству пройдет в городе Баку 17-22 мая текущего года.