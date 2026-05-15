Россия хочет обсудить «западный вектор» Армении на саммите ЕАЭС

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут на саммите объединения в мае обсудить вопросы, связанные с попытками втягивания Армении в орбиту Запада.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

«Сейчас, я думаю, будет оптимальная возможность обсудить возникающие проблемы в связи с тем, что Европейский союз настаивает на втягивании Армении в свою орбиту, в том числе ценой риска теми выгодами, которые Армения имеет по линии Евразийского экономического союза. Возможность обсудить все эти вопросы честно и откровенно появится в конце последней недели мая, когда Высший Евразийский экономический совет — саммит — состоится в Казахстане», — сказал Лавров.

«Правда, я слышал, что премьер-министр [Армении Никол] Пашинян упомянул о том, что он занят предвыборными делами и не сможет поехать на эту встречу лидеров Евразийского экономического союза. Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе», — добавил глава МИД РФ.

Источник: ТАСС