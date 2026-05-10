Ильхам Алиев о силах, стоящих за руководством Армении: Против нашей силы у них нет никаких шансов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан заявил, что руководство Армении и поддерживающие его силы осознают отсутствие шансов против азербайджанской мощи.

"Если бы мы не захотели, мира бы не было. При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и руководство Армении, и те, кто за ним стоит. Сколько бы они ни стояли за их спиной, они знают, что против нашей силы у них нет никаких шансов, они беспомощны.", - сказал президент на встрече с жителями города Зангилан.

"Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более. Все, чем они занимаются, – это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10-15 процентов. Теперь они якобы спасли Армению от нас", - подчеркнул глава государства.