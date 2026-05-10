Биньямин Нетаньяху: Война против Ирана еще не завершена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News выразил мнение, что противостояние с Ираном продолжается, несмотря на промежуточные успехи, и требует окончательного решения вопроса ядерного потенциала Тегерана.

По словам главы израильского правительства, Иран по-прежнему располагает запасами обогащенного урана, действующими объектами по его обогащению, баллистическими ракетами и поддержкой прокси-сил в регионе. Нетаньяху подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходимо не только вывести из строя производственные мощности, но и полностью вывезти обогащенный материал из страны. Характеризуя метод достижения этой цели, премьер-министр заявил, что уран нужно "зайти и забрать".

Несмотря на решительную риторику, израильский лидер не стал прямо комментировать возможность применения военной силы со стороны США или Израиля. Он отметил, что вывоз ядерных материалов может быть организован в рамках определенных договоренностей, при этом добавив, что нынешние результаты важны, но не являются финалом войны.