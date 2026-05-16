Сегодня состоится финал конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

16 мая состоится финал «Евровидение 2026» — главное музыкальное шоу Европы начнётся в 23:00 по бакинскому времени.

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию финала в эфире ITV, а также на официальном YouTube-канале конкурса «Евровидения».

Одним из главных фаворитов нынешнего сезона букмекеры и поклонники конкурса называют Финляндию, чьё выступление считается одним из самых сильных в этом году.

Азербайджан на конкурсе в этом году представляла певица JIVA с песней «Just Go», которая не смогла пройти в финал, завершив участие на стадии второго полуфинала.