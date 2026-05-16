В Баку продолжаются работы по благоустройству перед WUF13 - ФОТО

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума градостроительства (WUF13), которая пройдёт в Баку, в столице продолжаются работы по благоустройству и озеленению города.

Как сообщает 1news.az, в парках, зонах отдыха, вдоль проспектов и дорог высаживаются новые деревья, вечнозелёные кустарники и цветы различных оттенков.

Кроме того, существующим зелёным насаждениям обеспечивается необходимый агротехнический уход, клумбы регулярно обновляются, ремонтируются газоны, а на балконах ряда жилых домов размещаются цветочные горшки.

Отмечается, что проводимые работы делают город ещё более привлекательным в преддверии важного международного мероприятия и создают приятную атмосферу как для жителей столицы, так и для многочисленных гостей Баку.