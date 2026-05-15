 Транспортная система WUF13 начала функционировать | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Транспортная система WUF13 начала функционировать

First News Media21:20 - Сегодня
Транспортная система WUF13 начала функционировать

С 15 мая 2026 года в рамках тринадцатой сессии WUF13 транспортная система WUF13 начала функционировать в полном объёме с целью обеспечения комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения участников к месту проведения мероприятия.

Как сообщили АПА в Азербайджанской операционной компании WUF13, участники WUF13 могут воспользоваться интегрированными транспортными услугами, обеспечивающими связь между аэропортом, транспортно-пересадочными узлами, зонами размещения и площадкой проведения WUF13.

В связи с мероприятием автобусное сообщение WUF13 – аэропорт будет функционировать круглосуточно с 12 по 25 мая.

Городские автобусные маршруты будут доступны участникам с 15 по 22 мая.

Специальная автобусная линия K1 будет обеспечивать прямое транспортное сообщение между транспортным узлом «Кёроглу» и площадкой проведения WUF13 с 14 по 23 мая.

В рамках транспортной системы WUF13 маршруты W1–Шых, W2–Ичеришехер, W3–Нариман Нариманов, W4–Измир, W5–28 Мая, W6–Гянджлик, W7–Аг Шехер и W8–Sea Breeze обеспечивают связь между основными зонами размещения и транспортно-пересадочными узлами.

Кроме того, маршрут W9–Бадамдар соединяет расположенные поблизости отели с транспортным узлом Ичеришехер, а маршрут W10–Микаил Алиев напрямую связывает места размещения с площадкой проведения WUF13.

Все транспортные услуги, организованные в рамках WUF13, являются бесплатными для аккредитованных и зарегистрированных участников.

Отмечается, что участники, прибывающие на место проведения для регистрации, также смогут бесплатно воспользоваться этими услугами.

Более подробную информацию о транспортных услугах и маршрутах, организованных во время WUF13, можно получить на странице городского транспорта WUF13.

Поделиться:
238

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ...

Политика

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство ...

Общество

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Общество

МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Общество

Транспортная система WUF13 начала функционировать

Объявлено время праздничного намаза

JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп может отменить санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти

Сегодня, 22:20

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

Сегодня, 22:00

ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением хантавируса

Сегодня, 21:40

Транспортная система WUF13 начала функционировать

Сегодня, 21:20

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Сегодня, 21:00

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период WUF13

Сегодня, 20:40

Объявлено время праздничного намаза

Сегодня, 20:20

JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Зеленский: Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений, в том числе по Офису президента

Сегодня, 19:45

IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

Сегодня, 19:30

Обрушение моста на трассе Баку — Алят вызвало крупную пробку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Представитель ЮНЕСКО: Азербайджан зарекомендовал себя в сфере организации крупномасштабных международных мероприятий

Сегодня, 19:00

Неймар стал гражданином Италии

Сегодня, 18:45

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Сегодня, 18:21

«Такие случаи происходят часто»: Ученики школы №271 рассказали подробности драки, попавшей на видео

Сегодня, 18:16

По итогам Саммита ОТГ подписана Туркестанская декларация - ФОТО

Сегодня, 18:03

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

Сегодня, 17:53

Пашинян: Выборы - это защита мира с Азербайджаном

Сегодня, 17:51
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25