С 15 мая 2026 года в рамках тринадцатой сессии WUF13 транспортная система WUF13 начала функционировать в полном объёме с целью обеспечения комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения участников к месту проведения мероприятия.

Как сообщили АПА в Азербайджанской операционной компании WUF13, участники WUF13 могут воспользоваться интегрированными транспортными услугами, обеспечивающими связь между аэропортом, транспортно-пересадочными узлами, зонами размещения и площадкой проведения WUF13.

В связи с мероприятием автобусное сообщение WUF13 – аэропорт будет функционировать круглосуточно с 12 по 25 мая.

Городские автобусные маршруты будут доступны участникам с 15 по 22 мая.

Специальная автобусная линия K1 будет обеспечивать прямое транспортное сообщение между транспортным узлом «Кёроглу» и площадкой проведения WUF13 с 14 по 23 мая.

В рамках транспортной системы WUF13 маршруты W1–Шых, W2–Ичеришехер, W3–Нариман Нариманов, W4–Измир, W5–28 Мая, W6–Гянджлик, W7–Аг Шехер и W8–Sea Breeze обеспечивают связь между основными зонами размещения и транспортно-пересадочными узлами.

Кроме того, маршрут W9–Бадамдар соединяет расположенные поблизости отели с транспортным узлом Ичеришехер, а маршрут W10–Микаил Алиев напрямую связывает места размещения с площадкой проведения WUF13.

Все транспортные услуги, организованные в рамках WUF13, являются бесплатными для аккредитованных и зарегистрированных участников.

Отмечается, что участники, прибывающие на место проведения для регистрации, также смогут бесплатно воспользоваться этими услугами.

Более подробную информацию о транспортных услугах и маршрутах, организованных во время WUF13, можно получить на странице городского транспорта WUF13.