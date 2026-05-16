Из-за камнепада остановлено движение транспорта на автомобильной дороге Исмайыллы-Лагич - ВИДЕО

В результате обрушения крупных скальных пород на горном участке трассы движение автомобилей ограничено в обоих направлениях. Из-за происшествия транспортное сообщение с рядом населённых пунктов, включая посёлок Лагич, временно прервано.



С раннего утра на место происшествия привлечена тяжелая техника для расчистки дороги от камней и обломков скал. В настоящее время продолжаются работы по очистке и восстановлению дорожного полотна с целью скорейшего возобновления движения.

