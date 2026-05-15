МИД Китая: Между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом состоялись конструктивные переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели откровенный, конструктивный и глубокий обмен мнениями по двусторонним и глобальным вопросам.
Oб этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«В ходе этого визита председатель Си Цзиньпин и президент Трамп провели продолжительный, искренний, глубокий, конструктивный и стратегический обмен мнениями по вопросам китайско-американских отношений, а также по ключевым вопросам глобального мира и развития», — отметил глава МИД КНР.
