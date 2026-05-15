Мерц заявил, что ему стало тяжело работать после возвращения Трампа в Белый дом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью испанской газете ABC признался, что ему стало тяжело работать после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Политика спросили, трудно ли быть канцлером во времена Трампа.

«Можно так сказать», – ответил Мерц.

Кроме того, канцлер отметил, что предпочитает не вступать с главой Белого дома в публичные споры, ведь для тех, кто пытался так делать, «это плохо заканчивалось». По словам Мерца, он подстраивается под своих собеседников.