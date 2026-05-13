 Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий?  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

Фаига Мамедова10:43 - Сегодня
Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

«В рамках проекта по разделению линий деятельность станции «28 Мая» не будет полностью приостановлена».

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вюсал Асланов в интервью marja.az.

«Это означает, что в рамках проекта по разделению линий Зеленая ветка будет функционировать на участке между станциями «Дарнагюль» и «Низами». Станция «28 Мая» продолжит свою работу. Однако пассажиры, пользующиеся Зеленой линией, не смогут напрямую доехать до «28 Мая», так как в тоннелях на участке «28 Мая» - «Низами» будут проводиться строительные работы. Таким образом, станция «Низами» фактически станет конечной на Зеленой ветке.

При разделении линий в городской транспортной системе определенные ограничения неизбежны. Мы проанализировали данные о передвижении пассажиров с помощью цифровых решений на базе искусственного интеллекта. У нас есть анализ межтрассовых пересадок по станциям «20 Января», «Гянджлик» и всем остальным.

Мы поделились этими данными с AYNA (Агентство наземного транспорта Азербайджана), и будут определены альтернативные автобусные маршруты.

Отмечу, что один поезд, прибывающий на станцию «Низами» с интервалом в 3 минуты, перевозит около 1600 пассажиров. Чтобы перевезти их к станции «28 Мая», каждые 3 минуты требовалось бы 20 автобусов, что технически сложно и может создать серьезные заторы в центре города. Поэтому данный вопрос планируется регулировать через альтернативные автобусные маршруты. В сотрудничестве с AYNA общественности будет представлена подробная информация по этому поводу».

По его словам, станция «Ази Асланов-2» в концептуальном плане обозначена под условным названием Y-17:

«Ази Асланов-2» - это станция, фигурирующая в нашем концептуальном плане под условным названием Y-17. Сама по себе она работать не будет - она должна соединиться со станцией «Хатаи», для чего необходимо строительство тоннелей к следующим трем станциям. Данная станция включена в новый тендерный пакет. Активные строительные работы начнутся со следующего года, и до 2030 года станция будет введена в эксплуатацию».

Поделиться:
381

Актуально

Общество

В Зангилан и Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных ...

Общество

Более 7 тысяч человек примут участие в экзаменах на уровне общего среднего ...

Общество

Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

В мире

Турция и Армения завершили подготовку к началу прямой торговли

Общество

На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления - ВИДЕО

Более 7 тысяч человек примут участие в экзаменах на уровне общего среднего образования

Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала - ВИДЕО

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с участившимися авариями - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Instagram начал массовую чистку: мировые звезды потеряли миллионы подписчиков

Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Жительница Баку заявила о сексуальном насилии и угрозах со стороны родственников

Последние новости

На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

Более 7 тысяч человек примут участие в экзаменах на уровне общего среднего образования

Сегодня, 11:40

Армения поддержала решение Турции снять торговые ограничения

Сегодня, 11:38

Сербия впервые провела совместные учения с НАТО

Сегодня, 11:27

Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Reuters: Саудовская Аравия тайно наносила удары по Ирану

Сегодня, 11:15

Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого футболиста

Сегодня, 11:07

AP: ситуация вокруг Ермака осложнила позиции Киева

Сегодня, 10:57

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с участившимися авариями - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Мобильное приложение «e-Tabib» прекращает свою работу

Сегодня, 10:48

Ким Чен Ын проверил предприятия оборонной промышленности КНДР

Сегодня, 10:45

Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

Сегодня, 10:43

Иран обозначил пять условий для возвращения к переговорам с США

Сегодня, 10:40

Береговая охрана США спасла 11 человек после крушения самолета

Сегодня, 10:35

Турция и Армения завершили подготовку к началу прямой торговли

Сегодня, 10:32

В Иране казнили обвиняемого в связях с «Моссадом»

Сегодня, 10:25

NYT: Иран восстановил ракетные базы после ударов США

Сегодня, 10:20

Со станции «Дарнагюль» в регионы Азербайджана можно будет отправиться на поезде

Сегодня, 10:15

Китай обозначил четыре красные линии перед визитом Трампа в Пекин

Сегодня, 10:02

При масштабном пожаре в Локбатане огонь уничтожил почти половину складского помещения

Сегодня, 09:55
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40