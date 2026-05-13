Будет ли приостановлена работа станции метро «28 Мая» при разделении линий? 

«В рамках проекта по разделению линий деятельность станции «28 Мая» не будет полностью приостановлена».

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вюсал Асланов в интервью marja.az.

«Это означает, что в рамках проекта по разделению линий Зеленая ветка будет функционировать на участке между станциями «Дарнагюль» и «Низами». Станция «28 Мая» продолжит свою работу. Однако пассажиры, пользующиеся Зеленой линией, не смогут напрямую доехать до «28 Мая», так как в тоннелях на участке «28 Мая» - «Низами» будут проводиться строительные работы. Таким образом, станция «Низами» фактически станет конечной на Зеленой ветке.

При разделении линий в городской транспортной системе определенные ограничения неизбежны. Мы проанализировали данные о передвижении пассажиров с помощью цифровых решений на базе искусственного интеллекта. У нас есть анализ межтрассовых пересадок по станциям «20 Января», «Гянджлик» и всем остальным.

Мы поделились этими данными с AYNA (Агентство наземного транспорта Азербайджана), и будут определены альтернативные автобусные маршруты.

Отмечу, что один поезд, прибывающий на станцию «Низами» с интервалом в 3 минуты, перевозит около 1600 пассажиров. Чтобы перевезти их к станции «28 Мая», каждые 3 минуты требовалось бы 20 автобусов, что технически сложно и может создать серьезные заторы в центре города. Поэтому данный вопрос планируется регулировать через альтернативные автобусные маршруты. В сотрудничестве с AYNA общественности будет представлена подробная информация по этому поводу».

По его словам, станция «Ази Асланов-2» в концептуальном плане обозначена под условным названием Y-17:

«Ази Асланов-2» - это станция, фигурирующая в нашем концептуальном плане под условным названием Y-17. Сама по себе она работать не будет - она должна соединиться со станцией «Хатаи», для чего необходимо строительство тоннелей к следующим трем станциям. Данная станция включена в новый тендерный пакет. Активные строительные работы начнутся со следующего года, и до 2030 года станция будет введена в эксплуатацию».