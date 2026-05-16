В Туркестане возведут Центр тюркской цивилизации. Сегодня главы стран – участниц Организации тюркских государств, заложив капсулу, дали старт строительству нового объекта.

Как передают казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности.

Особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.

Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі, Жерұйық, Великая степь и Древо жизни.

В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.

В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.