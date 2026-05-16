Азербайджан на заседании ООН выступил за предсказуемость энергетических рынков

Об этом заявила советник постоянного представительства Азербайджана при ООН Хусния Мамедова в ходе выступления на специальном заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на тему "Защита энергетических и потоков снабжения: Поддержка глобального развития посредством международного сотрудничества".

Она отметила, что растущая нестабильность на мировых энергетических рынках в очередной раз доказала стратегическую важность энергетической безопасности, диверсификации и устойчивой инфраструктуры:

"Разрывы в цепочках поставок, ценовые колебания и растущий глобальный спрос продолжают оказывать негативное влияние на развитие, одновременно создавая значительное давление на энергетические системы.

Азербайджан, будучи ответственным производителем энергоресурсов и приверженным участником формата ОПЕК+, поддерживает сбалансированные и предсказуемые энергетические рынки. Чрезмерная нестабильность не приносит пользы ни производителям, ни потребителям и создает неопределенность для мировой экономики".

Х. Мамедова сообщила, что Азербайджан последовательно реализует сбалансированную и прагматичную энергетическую стратегию, основанную на диверсификации, надежности и долгосрочных партнерствах:

"Мы также активно развиваем нашу повестку "зеленой энергетики" и реализуем планы по созданию 8 гигаватт мощностей возобновляемой энергии для внутреннего потребления, экспорта и удовлетворения потребностей будущих дата-центров. Опираясь на успех таких крупных стратегических проектов, как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Южный газовый коридор, Азербайджан теперь берет на себя ведущую роль в создании интерконнекторов "зеленой энергетики" нового поколения, связывающих Каспийский регион, Центральную Азию, Турцию и Европу.

Посредством таких инициатив, как коридор Каспий - Черное море - Европа, Зелёный энергетический коридор Азербайджан - Турция - Европа и Транскаспийские проекты, мы содействуем созданию диверсифицированного межконтинентального моста энергетической и цифровой связи. Вместе с развитием волоконно-оптической инфраструктуры и Среднего коридора эти проекты укрепят региональную связанность, поддержат усилия Европы по диверсификации энергетики и создадут надёжный мост как для электроэнергии, так и для цифровой связи".

Хусния Мамедова в завершение своего выступления акцентировала внимание на том, что Азербайджан остается привержен вкладу в глобальную энергетическую безопасность посредством надежных поставок, диверсифицированной инфраструктуры, сбалансированной энергетической политики и расширенного регионального сотрудничества.

Источник: Report