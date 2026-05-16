Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай

Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении в Кремля.

Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Источник: ТАСС