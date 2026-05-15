Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Лидеры стран Организации тюркских государств выразили поддержку председательству Азербайджана в ОТГ, высоко оценив приоритеты страны на период своего председательства.

Как сообщает Report из Туркестана, об этом говорится в Туркестанской декларации, принятой сегодня по итогам неформального саммита ОТГ.

Согласно документу, подписанты высоко оценили успешное проведение Габалинского саммита 7 октября 2025 года на тему "Региональный мир и безопасность".

"Выражаем поддержку действующему председательству Азербайджанской Республики и обозначенным ею приоритетам, а также уверенность в том, что азербайджанское председательство будет способствовать дальнейшему укреплению ОТГ как эффективной платформы сотрудничества между государствами-членами", - говорится в декларации.

Участники саммита также поздравили Турцию с успешным проведением неформальных встреч Совета министров иностранных дел ОТГ в Стамбуле 7 марта 2026 года и на полях 5-го Анталийского дипломатического форума 18 апреля 2026 года. Лидеры приветствовали итоги этих встреч и подчеркнули важность их более регулярной организации.

Также подписанты приветствовали принятие новой Конституции Казахстана, включающей нормы по защите прав граждан в цифровой среде, что отражает приверженность страны реагированию на современные вызовы цифровой эпохи и созданию устойчивой правовой основы для будущего развития.

"Главы государств положительно оценили подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), Меморандума о взаимопонимании по развитию тюркской большой языковой модели, а также продолжающуюся реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь", которые в совокупности способствуют укреплению технологического сотрудничества и цифровой взаимосвязанности в тюркском мире", - говорится в документе.

Главы государств особо подчеркнули успех Всемирной конференции Международного союза электросвязи по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), прошедшей в Баку 17–28 ноября 2025 года, как важный вклад в продвижение глобальной цифровой трансформации, укрепление международного сотрудничества и развитие инклюзивного и устойчивого цифрового развития.

Лидеры подтвердили поддержку инициативе Кыргызстана по проведению VI Всемирных игр кочевников 31 августа – 6 сентября 2026 года и призвали государства-члены и наблюдателей активно участвовать в этом важном международном мероприятии, а также продвигать цифровые инструменты для сохранения, презентации и международного продвижения культурного наследия и традиционных видов спорта тюркских народов.

Также главы государств приветствовали открытие Центра исламской цивилизации в Ташкенте и подчеркнули его роль как современной платформы для применения искусственного интеллекта, интерактивных технологий и цифровых решений в деле сохранения, изучения и популяризации научного и культурного наследия исламского мира.