 Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

First News Media21:00 - Сегодня
Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Лидеры стран Организации тюркских государств выразили поддержку председательству Азербайджана в ОТГ, высоко оценив приоритеты страны на период своего председательства.

Как сообщает Report из Туркестана, об этом говорится в Туркестанской декларации, принятой сегодня по итогам неформального саммита ОТГ.

Согласно документу, подписанты высоко оценили успешное проведение Габалинского саммита 7 октября 2025 года на тему "Региональный мир и безопасность".

"Выражаем поддержку действующему председательству Азербайджанской Республики и обозначенным ею приоритетам, а также уверенность в том, что азербайджанское председательство будет способствовать дальнейшему укреплению ОТГ как эффективной платформы сотрудничества между государствами-членами", - говорится в декларации.

Участники саммита также поздравили Турцию с успешным проведением неформальных встреч Совета министров иностранных дел ОТГ в Стамбуле 7 марта 2026 года и на полях 5-го Анталийского дипломатического форума 18 апреля 2026 года. Лидеры приветствовали итоги этих встреч и подчеркнули важность их более регулярной организации.

Также подписанты приветствовали принятие новой Конституции Казахстана, включающей нормы по защите прав граждан в цифровой среде, что отражает приверженность страны реагированию на современные вызовы цифровой эпохи и созданию устойчивой правовой основы для будущего развития.

"Главы государств положительно оценили подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), Меморандума о взаимопонимании по развитию тюркской большой языковой модели, а также продолжающуюся реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь", которые в совокупности способствуют укреплению технологического сотрудничества и цифровой взаимосвязанности в тюркском мире", - говорится в документе.

Главы государств особо подчеркнули успех Всемирной конференции Международного союза электросвязи по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), прошедшей в Баку 17–28 ноября 2025 года, как важный вклад в продвижение глобальной цифровой трансформации, укрепление международного сотрудничества и развитие инклюзивного и устойчивого цифрового развития.

Лидеры подтвердили поддержку инициативе Кыргызстана по проведению VI Всемирных игр кочевников 31 августа – 6 сентября 2026 года и призвали государства-члены и наблюдателей активно участвовать в этом важном международном мероприятии, а также продвигать цифровые инструменты для сохранения, презентации и международного продвижения культурного наследия и традиционных видов спорта тюркских народов.

Также главы государств приветствовали открытие Центра исламской цивилизации в Ташкенте и подчеркнули его роль как современной платформы для применения искусственного интеллекта, интерактивных технологий и цифровых решений в деле сохранения, изучения и популяризации научного и культурного наследия исламского мира.

Поделиться:
277

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ...

Политика

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство ...

Общество

Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Общество

МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Политика

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период WUF13

Зеленский: Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений, в том числе по Офису президента

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Пашинян: Мир с Азербайджаном – «важнейшее достижение» с момента независимости Армении

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

С Азербайджана в Армению отправится очередная партия дизельного топлива

Путин предложил Армении провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС

Последние новости

Трамп может отменить санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти

Сегодня, 22:20

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

Сегодня, 22:00

ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением хантавируса

Сегодня, 21:40

Транспортная система WUF13 начала функционировать

Сегодня, 21:20

Туркестанская декларация: Лидеры ОТГ высоко оценили председательство Азербайджана

Сегодня, 21:00

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет функционировать в усиленном операционном режиме в период WUF13

Сегодня, 20:40

Объявлено время праздничного намаза

Сегодня, 20:20

JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Зеленский: Россия готовится нанести удары по центрам принятия решений, в том числе по Офису президента

Сегодня, 19:45

IDEA организовало традиционную акцию по очистке на берегу реки Кура - ФОТО

Сегодня, 19:30

Обрушение моста на трассе Баку — Алят вызвало крупную пробку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Представитель ЮНЕСКО: Азербайджан зарекомендовал себя в сфере организации крупномасштабных международных мероприятий

Сегодня, 19:00

Неймар стал гражданином Италии

Сегодня, 18:45

JIVA, мемы и спорный номер: Как выступление Азербайджана на «Евровидении-2026» стало темой №1 в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Сегодня, 18:21

«Такие случаи происходят часто»: Ученики школы №271 рассказали подробности драки, попавшей на видео

Сегодня, 18:16

По итогам Саммита ОТГ подписана Туркестанская декларация - ФОТО

Сегодня, 18:03

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Туркестане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

Сегодня, 17:53

Пашинян: Выборы - это защита мира с Азербайджаном

Сегодня, 17:51
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25