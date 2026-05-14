В Азербайджане могут ввести минимальную почасовую оплату труда

В Азербайджане может быть введена минимальная почасовая оплата труда.

Соответствующее положение отражено в Генеральном коллективном договоре на 2026–2028 годы, подписанном между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей).

Документ предусматривает продолжение поэтапной работы по повышению минимальной заработной платы, а также приведение соотношения между минимальной и средней зарплатой в соответствие с нормами Европейской социальной хартии.

Кроме того, соглашение включает инициативы по подготовке законодательных изменений для внедрения системы минимальной почасовой оплаты труда.