ЦБА аннулировал лицензии трех организаций электронных денег

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии трех организаций электронных денег.

Об этом АПА-Экономикс сообщили в ЦБА.

Отмечено, что на основании статьи 54.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах» протоколом №22 Правления Центрального банка от 13 мая 2026 года были аннулированы лицензии, дающие право на осуществление деятельности организации электронных денег: выданная ООО «Azvvallet» 9 апреля 2025 года под номером EPT-019, выданная ООО «Greentek Group» 18 сентября 2024 года под номером EPT-013, а также выданная ООО «Guavapay» 9 апреля 2025 года под номером EPT-018.