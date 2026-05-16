Президент Болгарии примет участие в саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку

Глава Болгарии Илияна Йотова посетит Азербайджан 17-19 мая для участия в Саммите лидеров на 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку (WUF13).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Болгарии.

В информации отмечается, что ее визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Саммит лидеров 18 мая впервые пройдет в рамках форума WUF.

Йотова в рамках визита проведет встречу с президентом Азербайджана.

В состав болгарской делегации также войдет мэр Велико-Тырново и председатель правления Национальной ассоциации муниципалитетов Болгарии Даниэл Панов. В WUF13 также примут участие представители местных властей из разных регионов Болгарии.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.