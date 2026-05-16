В Иране заявили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

Иран разработал механизм управления движением в Ормузском проливе. Он будет представлен в ближайшее время, написал глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи в X.

"В рамках своего национального суверенитета и гарантий безопасности международной торговли Иран подготовил профессиональный механизм регулирования движения судов в Ормузском проливе по специально обозначенному маршруту, который будет вскоре представлен публике. В рамках этого механизма услугами смогут воспользоваться только коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. За предоставляемые в рамках этого механизма специализированные услуги будет взиматься необходимая плата. Этот маршрут останется закрытым для операторов так называемого Project Freedom (приостановленная операция США по организации транзита судов в Ормузском проливе)", - написал он.

Источник: ТАСС