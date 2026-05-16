В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, в некоторых местах возможны грозы.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, порывистый северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 14-16, днем - 17-21° тепла.

В отдельных регионах временами ожидаются осадки, местами - интенсивного характера. Возможны грозы, град, в высокогорных районах - снег. Местами туман. Ветер западный, с усилением. Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 21-26, в горах ночью 4-9, днем - 12-17, в отдельных местах до 20-22° тепла.